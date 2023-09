Santa Mariedda: nuova viabilità 

Hanno preso il via a Tratalias i festeggiamenti per la festa per Santa Mariedda. Oggi è in programma lo spettacolo musicale del gruppo Cantiria. Nel pomeriggio ci saranno alcuni riti religiosi, con un rosario alle 18 nella chiesa del paese nuovo, la santa messa celebrata dal parroco don Francesco Mannu e la processione per le vie del paese.

Il Comune ha disposto una serie di modifiche alla viabilità nelle strade interessate dalla festa. Con un’ordinanza è stata chiusa al traffico una parte di via Matteotti, con accesso pedonale da Piazza Nenni, fino al municipio. All’interno dell’area sarà consentito il carico e lo scarico delle merci. Mentre nella via Antonio Segni è stato istituito il divieto di sosta per consentire la sosta ai mezzi della protezione civile, l’ambulanza della Misericordia. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA