Santa Mariedda, giornata ecologica 

Via la plastica e i rifiuti dai parchi cittadini e dalle aree verdi. L’associazione Plastic Free organizza una nuova giornata ecologica per pulire il parco verde di Santa Mariedda. Verrà ripetuta quindi l’iniziativa che già nelle precedenti edizioni era servita a eliminare la plastica dal parco situato ai piedi della chiesetta campestre di Santa Maria della Neve. «Trascorreremo una nuova mattina insieme per ripulire il nostro parco dalla plastica», fa sapere Giulia Caredda, rappresentante di Plastic Free nata per sensibilizzare le persone sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica, in particolare quella monouso. L’iniziativa patrocinata dal Comune si terrà sabato 20 aprile, con inizio alle 16 (ritrovo, ai piedi del piazzale di Santa Mariedda). Per partecipare sarà sufficiente effettuare l’iscrizione inquadrando il Qr Code della locandina della Giornata ecologica. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA