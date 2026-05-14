Santa Mariaquas, domani continua la festa per la patrona 

Appuntamento con la tradizione: da domani a lunedì tornano i festeggiamenti in onore di Santa Mariaquas, patrona della diocesi di Ales-Terralba e compatrona di Sardara. Un ricco programma di iniziative religiose e civili allestito dal comitato, in collaborazione col Comune e la Pro loco. Gli appuntamenti si svolgeranno tutti nell’area termale, dove è presente il piccolo santuario dedicato alla Vergine delle Acque. In passato era chiamata “Sa festa de is pastoris”, per distinguerla dalla solenne ricorrenza di settembre.

Il via domani, alle 18, col simulacro della Vergine in processione dalla parrocchia dell’Assunta al santuario. Domenica alle 10.30 e alle 18 la messa, lunedì alle 18 il pellegrinaggio del rientro. Gli appuntamenti civili partono con un torneo di scacchi e spettacoli musicali. Domenica giornata piena dalla mattina a tarda sera: escursione lungo i siti minerari di Monreale, nel centro abitato “Camminata a manu pigata” contro la violenza sulle donne, poi un torneo di bocce, visite guidate ai bagni romani. Per la gioia dei piccoli laboratori “Pollicini verde” nel giardino di Poppi, esposizione di mezzi a due ruote, Vespe, scooter e motori. Alle 12 l’immancabile pranzo dei pastori.

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