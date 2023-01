Santa Maria, sorpasso vicino 

Il comune di Baunei scende sotto i 3500 abitanti e presto si materializzerà il sorpasso demografico della frazione costiera, Santa Maria Navarrese, ai danni del centro montano. Emerge dall’analisi dei dati elaborati dall’ufficio anagrafe di via San Nicolò in chiusura d’anno. Dati che raccontano di due centri abitati ormai numericamente appaiati - 1735 residenti a Baunei centro montano e 1731 a Santa Maria, che comprende anche gli abitanti dell’agglomerato di Osulai, con il borgo montano ancora leader per 4 residenti in più.

Il trend

Il calo demografico che caratterizza tutta la Sardegna anche nel comune di Baunei fa sentire i suoi effetti devastanti (nel 2022, a fronte di 18 nati - equamente divisi tra Baunei e Santa Maria - sono 47 i morti, 26 in montagna e 21 in riva al mare), visto che dai 4259 residenti del 1990 si è passati ai 3466 di oggi. Degni di nota sono anche gli aspetti storico demografici relativi all’emigrazione interna al Comune, che ha progressivamente portato allo spopolamento del centro montano in favore della frazione costiera, che nel 1970 (prima rilevazione anagrafica dei residenti in riva al mare) era un villaggio con appena 393 residenti, ancora lontano dall’espansione edilizia degli anni Ottanta legata al boom del turismo balneare.

Aumento costante

Da allora in poi a un costante aumento dei residenti nei pressi della chiesa dell’Assunta ha fatto riscontro una costante diminuzione dei baunesi montani. Il superamento dei 1000 abitanti a Santa Maria, segno di una tendenza ormai marcata, risale al 1985 ma ancora agli inizi degli anni Duemila la differenza tra i due centri abitati era consistente: più 902 a favore di Baunei, attestato a 2416, con Santa Maria arrivata nel frattempo a 1514.