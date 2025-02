Santa Maria, riaperta la Provinciale 

Dopo 35 giorni di interruzione riapre la strada per Santa Maria Navarrese. La provinciale 63 è stata riaperta alle 15 di ieri, dopo che nelle ore precedenti l’impresa specializzata ha posato il tappeto d’asfalto sul tratto del ponticello riqualificato. Oltre un mese di disagi per gli utenti della strada, costretti ad allungare sulla statale 125 oppure a transitare sullo sterrato e fangoso parallelo al Rio Pramaera, ma anche per i commercianti di Santa Maria Navarrese che, nell’ultimo periodo, hanno subito un calo del fatturato superiore al 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2024.

A originare la chiusura della strada l’esigenza di intervenire per rinforzare un ponticello fragile all’altezza del chilometro 5+700. I lavori sono stati affidati a un’impresa di Lanusei costretta a rallentare di qualche giorno rispetto al cronoprogramma a causa dei temporali che ultimamente si sono abbattuti sulla zona.