Santa Maria, paese ancora in festa 

Vanno avanti a Burcei i festeggiamenti in onore di Santa Maria. Grande la partecipazione ai riti religiosi e civili, tra processioni, messe solenni, spettacoli in piazza e la degustazione dei vini promossa dalla Fondazione italiana sommelier con l’adesione delle Cantine Deiana, Audarya, Faragò, Locci Zuddas, Siddura, Pala, Corda e delle tenute Maestrale.

Per oggi alle19 è in programma la messa per i malati e la fiaccolata; alle 22, gara poetica con Peppino Donnaera, Celeste Mureddu, Cristoforo Muntone. Il 13 serata di cabaret. Il 14 tiro al piattello, acrobazie in quad e moto; alle 22, “Tributo a Celentano”.

Il 15 settembre alle 10, la processione, con i suonatori di Burcei. Seguirà la messa e “Ballus de missa manna”. Alle 16, animazione con i bambini e, alle 20, il cambio della bandiera nelle abitazioni del presidente dell’attuale comitato della sagra, Samuele Serra e del presidente del comitato 2025, Claudio Lobina. (ant. ser.)

