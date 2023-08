Santa Maria, oggi festa e processione 

Dopo l’indizione dell’anno giubilare per i 150 anni della consacrazione della Cattedrale di Nuoro del 3 luglio scorso, oggi il capoluogo barbaricino onora la sua patrona con la festa della Madonna della Neve. Sarà il vescovo Antonello Mura a presiedere la messa, alle 19, mentre dalle 20 la processione percorrerà le vie del centro, partendo dal sagrato della Cattedrale e passando per via Tola, piazza San Giovanni, via Roma, via Deffenu, via Dante, piazza Crispi, corso Giuseppe Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele, via Monsignor Bua, per concludersi nella chiesa di Santa Maria della Neve. In vista della processione religiosa è stata emessa un’ordinanza di divieto di transito a tutti i veicoli nelle strade interessate dal percorso. La festa patronale dei nuoresi quest’anno ha un carattere speciale proprio per i 150 anni della dedicazione della Cattedrale che avvenne il 3 luglio 1873, ad opera di monsignor Salvatore Angelo Maria Demartis.

La nascita della Cattedrale fu ad opera di monsignor Bua il 12 novembre 1835, aperta al culto il 29 giugno 1853, bisognerà aspettare vent’anni per la sua consacrazione. La Cattedrale sorse sopra la chiesetta di Santa Maria Maggiore, un’opera progettata dal frate sassarese Antonio Cano, che morì cadendo da un’impalcatura durante i lavori di costruzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA