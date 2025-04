Santa Maria, nuovo look per il campo sportivo comunale  

Un nuovo manto in erba sintetica per il campo da calcio, la sistemazione delle tribune e degli spogliatoi e un nuovo impianto d’illuminazione. Parte da qui la riqualificazione del complesso sportivo di Santa Maria per il quale il Comune ha ottenuto dalla Regione un milione di euro. «È stata una corsa contro il tempo - ha detto l’assessora ai Lavori pubblici Daniela Sedda durante la presentazione del progetto - tra la pubblicazione del bando e il termine di consegna delle domande avevamo solo 10 giorni a disposizione. Grazie all’impegno degli uffici e del progettista siamo riusciti a centrare l’obiettivo. Dolianova è arrivata ottava posto in graduatoria».

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara. Il nuovo campo da calcio potrà ospitare partite ufficiali della Fgci. Saranno inoltre salvaguardate le tribune che in un primo tempo si era pensato di demolire. Non si potrà invece intervenire per la sistemazione del pallone geodetico utilizzato dalle squadre di volley e basket dove manca un collegamento con gli spogliatoi come richiesto dalle norme federali per poter ospitare ospitare gare ufficiali. «Questo per noi rappresenta un ostacolo», hanno detto le rappresentanti del Jolly Basket e del Vega Volley Cinzia Tiragallo e Stefania Picciau». «Contiamo di intervenire successivamente per sistemare anche il pallone geodetico - assicura il sindaco Ivan Piras - l’incentivazione della pratica sportiva è una nostra priorità».

