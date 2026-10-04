Santa Maria, nuovi spazi per le attività sportive 

Torna a disposizione per le attività sportive il pallone geodetico di Santa Maria, escluso lo scorso luglio dall’associazione stagionale degli spazi alle società dilettantistiche per il perdurare dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo. Il Comune di Dolianova ha comunicato la consegna parziale e anticipata degli spogliatoi e dei locali del magazzino che potranno dunque essere utilizzati dagli atleti che si allenano all’interno del pallone geodetico. Le residue aree del cantiere rimarranno delimitate e separate per consentire di ultimare le opere. Il progetto di riqualificazione del complesso sportivo di Santa Maria ha ottenuto lo scorso anno un finanziamento di un milione di euro dalla Regione per il rifacimento del campo da calcio con un manto in erba sintetica per il campo, la sistemazione delle tribune e degli spogliatoi e un nuovo impianto d’illuminazione. In questi giorni gli operai stanno sistemando il fondo su cui sarà posato il nuovo manto. Il campo da calcio potrà ospitare partite ufficiali della Fgci. Le società sportive interessate ad ottenere in concessione i nuovi spazi potranno presentare richiesta al Comune. Priorità sarà data alle compagini non assegnatarie di spazi nella programmazione 2026/2027 o con un monte ore inferiore a quello richiesto.

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