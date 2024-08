Santa Maria, modifiche al traffico 

La festa cambia la viabilità. In attesa di Sant’Elena, sarà Santa Maria di Cepola ad aprire il programma di festeggiamenti delle feste patronali di settembre e la Polizia locale ha già pubblicato l’ordinanza con tutte le modifiche al traffico che saranno in vigore per permettere lo svolgimento di tutte le iniziative.

Dalle 7 di giovedì 5 alle 14 di martedì 10, sarà chiuso il traffico in piazza Santa Maria nel tratto non pedonale, tra via Garibaldi e via XX Settembre dove sarà montato il palco.

Le auto in arrivo da via Garibaldi all’incrocio con piazza Santa Maria avranno l’obbligo di andare dritte. Divieto di sosta con rimozione forzata invece in via Gorizia tra il civico 3 e l’incrocio con via XX Settembre. Da giovedì 5 a lunedì 9 dalle 18 alle 24 sarà chiusa al traffico via Garibaldi nel lato destro tra via Rossi Vitelli e viale Colombo mentre le auto che arrivano da via Garibaldi dovranno svoltare per forza in via Rossi Vitelli.

In via Rossi Vitelli sarà anche istituito il senso unico tra via Garibaldi e via Caboto in direzione di quest’ultima. Stesso divieto anche in entrambi i lati di via Santa Maria tra via Verga e piazza Santa Maria.

Domenica 8 settembre è il gran giorno della processione con il simulacro di Santa Maria: per questo dalle 16 alle 21 sarà divieto di sosta tra via Santa Maria e via verga e traffico chiuso, per il tempo necessario al passaggio del corteo nelle vie Santa Maria, Verga, Gorizia, XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mameli, Mori, Negri, Settembrini, Manara per poi fare ritorno in piazza Santa Maria. Nei prossimi giorni saranno sistemati i cartelli per avvisare gli automobilisti e la zona sarà sempre presidiata dagli agenti della Polizia locale. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA