Santa Maria, la zona dimenticata 

Marciapiedi, illuminazione pubblica e controlli per la limitazione della velocità. Sono queste le richieste dei residenti all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Puddu per la messa in sicurezza di via Santa Maria. L’incidente del 31 agosto scorso, che ha coinvolto due auto che procedevano in direzione opposta e che fortunatamente non ha portato gravi conseguenze, è soltanto l’ultimo di un lungo elenco.

La velocità

Il problema principale «è sempre l’alta velocità», dice Giampaolo Scalas, residente in via Santa Maria, malsana abitudine degli automobilisti spesso incoraggiata dall’assenza di misure di controllo. «Dobbiamo prestare molta attenzione sia uscendo sia entrando nella nostra proprietà, perché si trova in prossimità di una curva pericolosissima, che è uno dei punti più critici. Siamo costretti a manovre molto rapide per il timore che sopraggiungano auto all’improvviso e ad alta velocità».

Le difficoltà maggiori, prosegue Giampaolo Scalas, «le viviamo nelle prime ore della giornata, quando tutti i pendolari si muovono per andare a lavorare». «Parliamo di una strada importante», sottolinea, «anche altamente trafficata perché è quella che riconduce alla pedemontana» motivo, quest’ultimo, di un’alta percentuale di mezzi pesanti in transito.

Sulla necessità di adottare misure per il controllo della velocità, interviene anche un altro residente, Francesco Scalas che pensa che «forse il posizionamento dissuasori potrebbe essere parte della soluzione. Inoltre, conclude, «la folta vegetazione a bordo strada, compromette la visibilità rendendo, possibilmente, la strada ancora più insicura».

Marciapiedi

Altra grande criticità è l’assenza totale dei marciapiedi, che obbliga a spostarsi soltanto in auto e «costringe, a malincuore – dice Giampaolo Scalas – a dire no ai nostri figli che chiedono di poter andare, qualche volta, a scuola a piedi o di fare semplicemente una passeggiata». Per sottolineare la piena disponibilità e l’atteggiamento collaborativo dei residenti, sottolinea: «Siamo stati favorevoli a cedere la fascia adiacente alle nostre proprietà per la realizzazione dei marciapiedi, qualche metro di proprietà vale bene la nostra sicurezza».

Ad aumentare per i residenti della zona di Santa Maria «la sensazione di isolamento e di insicurezza è l’assenza di una adeguata illuminazione pubblica, che dopo una certa ora rende la strada ancora più insicura e impraticabile».

Il sindaco

L’amministrazione, assicura il sindaco Mario Puddu, è già al lavoro: «Comprendo le preoccupazioni dei residenti di via Santa Maria. Ci stiamo occupando della sicurezza della strada, anche e non solo per quanto concerne il controllo della velocità, e questo riguarda un po' tutta Assemini. Cercheremo di intervenire, tenendo anche conto del fatto, relativamente al marciapiede, che ci troviamo per lunghi tratti in zona agricola. Faremo quanto nelle nostre possibilità per garantire il massimo della sicurezza».

