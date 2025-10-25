Santa Maria La Palma, cambio al vertice 

Dopo dodici anni alla guida della Cantina Santa Maria La Palma, il presidente Mario Peretto conclude il suo terzo mandato consecutivo, raggiungendo il limite previsto dallo statuto. Si chiude così un percorso che ha accompagnato la trasformazione della cooperativa in una delle realtà vitivinicole più dinamiche e rappresentative della Sardegna. Sotto la sua presidenza, il fatturato è triplicato, passando da 9 a oltre 25 milioni di euro, mentre i dipendenti a tempo indeterminato sono più che raddoppiati. Le superfici vitate hanno superato i 900 ettari e sono stati programmati oltre 21 milioni di investimenti per innovazione, sostenibilità e impianti moderni.

Negli ultimi tre anni la Cantina ha distribuito oltre 30 milioni di euro sul territorio di Alghero, a cui si aggiungono i 32 milioni riconosciuti ai soci viticoltori e gli stipendi di circa 100 lavoratori, consolidando un impatto economico decisivo per la Nurra e il Nord Sardegna. Tra i risultati più noti, il successo dei marchi Akènta e Akènta Sub e del Vermentino Aragosta, oggi il più venduto al mondo. «Abbiamo costruito una cantina moderna e solida, cresciuta grazie alla fiducia e alla cooperazione», ha dichiarato Peretto. La Cantina si prepara ora ad aprire un nuovo capitolo, nel segno della continuità, della qualità e del legame con la terra e i suoi oltre 300 soci.

