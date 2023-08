Santa Maria, la città onora la patrona 

Chiuse le chiese in città tutti ieri si sono radunati in Cattedrale per la festa di Santa Maria della Neve: fedeli, prefetto, questore, sindaco e amministrazione comunale. Alle 19 il vescovo Antonello Mura ha presieduto la messa solenne. Nell’omelia ricorda la patrona dei nuoresi e anche i 150 anni dalla consacrazione della Cattedrale. Davanti all’altare lo stendardo della città di Nuoro.

«In questa giornata non ci manca la freschezza, simile a quella della neve, lo considero come un gesto di ringraziamento che proviene dall’alto - dice monsignor Mura, riferendosi al vento di ieri sera -. Un mese fa abbiamo iniziato il nostro anno giubilare, e oggi voglio chiedere una grazia che accompagnerà questo grande evento: facciamoci grembo, trasportatori, del verbo del Signore. La fede è come una nevicata nel cuore d’estate: sorprendente, inaspettata, controcorrente. Ecco, stupiamoci ancora del fatto che quando l’umanità incontra Dio, tutto cambia e tutto può succedere. Siamo qui chiamati a pensare alle nostre origini, eredi di un popolo che ha creduto e che, grazie a noi, vive ancora». Dopo la celebrazione la processione col simulacro della Vergine tra le vie e le piazze del centro storico, poi il ritorno in Cattedrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA