Santa Maria, improvvisatori sul palco 

Con l’arrivo della bandiera in chiesa accompagnata dal presidente Natale Todde e dal Comitato, cominciano oggi i festeggiamenti in onore di Santa Maria di Cepola. La festa ritrova anche le iniziative civili che mancavano dal periodo del Covid.

Già stasera alle 19,30 ci saranno le dimostrazioni del centro cinofilo Casa Garau e alle 21,30 ne palco allestito tra le vie Garibaldi e XX Settembre, spazio alla gara poetica con gli improvvisatori Antonio Pani, Eliseo Vargiu, Salvatore Ennas e Luigi Zuncheddu e alla chitarra Francesco Picci. Salvatore Ennas esordirà in una gara di muttettus.

E mentre nella chiesa di Santa Maria di Cepola domani e giovedì si proseguirà dalle 18,30 con il rosario e la messa, domani alle 21,30 a salire sul palco sarà Alessandro Pili con il suo Sindaco di Scraffingiu. Giovedì invece ci saranno i Radio Queen.

Venerdì il momento clou con la processione con il simulacro di Maria Bambina che alle 19,30 partirà dal sagrato di Santa Maria di Cepola per percorrere poi le vie del quartiere. In serata il concerto di Marco Carta.

Si prosegue sabato alle 21 con il concerto di Tonio Pani e i Nur mentre domenica alle 21 nel cortile della chiesa di Santa Maria ci sarà un’altra gara poetica campidanese con gli improvvisatori Fabiano Patteri, Luca Panna, Pierpaolo Falqui, Severino Monni e Gianfranco Zanda alla chitarra.

Si chiude martedì 12 alle 19 con il cambio della bandiera dall’abitazione del presidente Natale Todde in via XX Settembre alla casa del nuovo presidente Cristian Boscu in via Gialeto. (g. da.)