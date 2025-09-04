VaiOnline
Serramanna.
05 settembre 2025 alle 00:28

Santa Maria, il programma 

Inizieranno oggi, con la vestizione del simulacro nella chiesa di San Leonardo, i festeggiamenti religiosi in onore di Santa Maria a Serramanna. Domani6 alle 18,30 recita del rosario e alle 19 messa vespertina. Domenica alle 17,30 processione dalla parrocchia passando da piazza del Popolo, via Torino, corso Unione sovietica, sottopasso ferroviario, via Polonia, via Perù, via Germania, viale Matteotti, circonvallazione, fino al santuario di Santa Maria. Alle 18,30 la messa solenne sul sagrato sarà celebrata da don Giuseppe Andrea Pelgreffi parroco di Guamaggiore. Martedi, dopo la messa delle 18,30 celebrata da monsignor Ottavio Utzeri, il simulacro della santa farà il suo rientro in parrocchia. Giovedì, Monsignor Giuuseppe Baturi celebrerà la messa per la conclusione del Grest 2025 che era stata annullata nel luglio scorso a causa di un incendio.

La presentazione del libro “Sa festa Manna”, darà il via al programma civile. Alle 22 nella chiesa campestre, si svolgerà la serata musicale con Luca Espa e Cuba Libre. Domenica alle 22 si terrà spettacolo di Manuela Villa. Lunedì, alle 16,30, intrattenimento per bambini con Iknos Party e alle 22 sarà dj Sandro Murru. Lunedi alle 21,30 l’estrazione della lotteria a premi con il gruppo latino americano guidato da Maddy Murgia. ( f. i. )

