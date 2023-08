Santa Maria, il palio più ricco  

È il montepremi più alto di sempre nella storia del palio di Santa Maria: 15mila euro per convincere i migliori fantini e le più prestigiose scuderie della Sardegna (e non solo, attesi arrivi anche dal nord Italia) a trascorrere il Ferragosto nella pista polverosa dell’ippodromo di Guasila e contendersi la vittoria della prestigiosa corsa dedicata alla patrona Vergine Assunta. Oltre al premio in denaro il vincitore conquisterà il drappo in oro zecchino, simbolo della manifestazione.

La tradizione

Quella in programma domani (alle 17 l’apertura dei cancelli dell’ippodromo verso Villanovafranca) è l’edizione numero 36 del palio organizzato dall’associazione Ippica Guasilese in collaborazione con il Comune di Guasila, l’Unione dei Comuni Trexenta e la Regione. Il club ippico quest’anno ha voluto fare le cose in grande, mettendo in palio – è il caso di dirlo – il montepremi record di 15.000 euro: 7000 per il vincitore, 1500 per il secondo classificato, rispettivamente 1000 e 500 per il terzo e quarto. La somma che resta è destinata al Palio dei vicinati (la gara con protagonisti gli storici rioni del centro della Trexenta): 3500 euro per il primo, 1000 per il secondo, 500 per il terzo.

La festa

Il palio di Santa Maria è l’appuntamento clou della festa in onore dell’Assunta. Il paese della Trexenta, proprio grazie al successo crescente della manifestazione, negli anni si è meritata l’appellativo di “Piccola Siena”. Non sono pochi i fantini che, nelle scorse edizioni, hanno corso sia a Guasila che nella città toscana.

La scorsa edizione del palio di Ferragosto è stato vinto dal grigio Codice D'Onore (scuderia di Giuliano Porcu, trainer Carlo Mullanu), montato da Giovanni Sotgia, portacolori del Comune di Domusnovas. Lo stendardo simbolo della corsa è stato ufficialmente riconsegnato dalla sindaca di Domusnovas Isangela Mascia alla collega di Guasila Paola Casula.

«Il vessillo è pronto per essere nuovamente conteso dalle più grandi scuderie isolane», ha detto Carlo Murru, presidente dell’associazione ippica Guasilese. L’apertura della festa patronale è invece affidata alla tradizionale Caccia alla giovenca che va in scena oggi. È un rito antichissimo (forse proviene dai secoli precristiani) che vede protagonisti gli scapoli del paese che, a cavallo, devono catturare al laccio una giovenca lasciata libera nei campi.

