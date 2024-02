Santa Maria ha più residenti di Baunei  

Era nell’aria da qualche anno, e al termine del 2023 il sorpasso demografico di Santa Maria Navarrese nei confronti di Baunei, il centro montano da cui ha avuto origine il borgo costiero, si è materializzato. Lo confermano i dati dell’Ufficio anagrafe: nel centro montano i residenti al 31 dicembre risultano 1694, mentre a Santa Maria Navarrese sono 1732, una differenza di 38 a favore della frazione (per un totale di 3426 residenti nel comune). E se l'anno scorso il numero di nati è risultato uguale (8 a Baunei e 8 a Santa Maria) lo sbilanciamento è stato notevole nei decessi: 6 in riva al mare contro i 36 in montagna.

I numeri

Dati che documentano due fenomeni: la costante crescita della frazione (che può contare su un’età media più bassa), e l’inesorabile declino demografico del centro montano (che però, da parte sua, negli ultimi anni ha tenuto botta quanto a nuovi nati). Quando nei primi anni Settanta la parola turismo non veniva ancora associata al territorio di Baunei, Santa Maria Navarrese contava meno di quattrocento abitanti (393 quando per la prima volta, nel 1970, furono conteggiati i residenti in riva al mare, mentre 3810 erano ancora i baunesi di montagna). Da allora i residenti nella frazione sono aumentati ogni anno, attivando lo “svuotamento” del centro montano. «Quando abbiamo aperto il bar nel 1973, Santa Maria era un villaggio di campagna ma c’erano già altri bar e piccoli alberghi – racconta Egidio Secci, 74 anni, titolare dello storico Bar Pizzeria “Il Pozzo” – ed era evidente che qualcosa stava cambiando; la svolta si è avuta nei primi anni Settanta, con l’apertura del villaggio turistico “Pedras”, dove ho lavorato come cameriere nel 1972; ho capito che il turismo poteva essere il futuro. Un anno dopo abbiamo aperto il bar».

Seconde case

Da allora in poi il borgo costiero è stato il luogo in cui si sono concentrati risparmi e fatiche dei baunesi, che edificando centinaia di “seconde case” hanno dato forma alla località turistica. Il fatidico muro dei 1000 residenti fu superato nel 1985 e in quegli anni fu avviato lo sdoppiamento dei servizi tra i due centri abitati: doppia scuola, doppia biblioteca, doppia caserma dei carabinieri, doppia parrocchia, doppia farmacia. Nel 1998 l’inaugurazione del porticciolo turistico ha fatto della frazione costiera il punto di partenza per l’escursionismo via mare lungo la costa baunese, spingendo il centro montano a trasformarsi nella porta d’accesso al Supramonte.

