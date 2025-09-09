Santa Maria, folla di fedeli per il corteo  

Una folla di fedeli ha accompagnato il simulacro di Maria Bambina per le strade della città. La festa di Santa Maria di Cepola ha vissuto uno dei suoi momenti più intensi con la processione e la messa celebrata nel cortile dell’antica chiesetta con l’affidamento alla Madonna dei bambini nati nell’anno.

Al ritorno nel sagrato, il corteo è stato accolto dai fuochi d’artificio. Nei giorni precedenti migliaia di persone hanno riempito piazza Santa Maria per lo spettacolo del dj Sandro Murru mentre ieri è toccato ad Alessandro Pili con il suo nuovo show e prima ancora a Nicola Congiu e Lavinia Viscuso. alle 19,30 la versata campidanese con gli improvvisatori, nel cortile della chiesetta, seguita dalla gara poetica campidanese. Si chiude domani alle 18,30 con il cambio della bandiera dall’abitazione del presidente Alessio Pani in via Nivola alla casa del nuovo presidente Salvatore Ennas in via Menotti.

