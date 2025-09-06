VaiOnline
Telecomando
07 settembre 2025 alle 00:31

Santa Maria di Uta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Santa Maria a Uta, la grande festa. Prima la messa nel santuario romanico officiata dal Vescovo di Ozieri monsignor Corrado Melis. Poi la processione nelle vie del paese. Il simulacro di Santa Maria sarà accompagnato dai gruppi in arrivo da diversi comuni dell’Isola. In evidenza gli abiti che sono espressione di un’antica tradizione. In tarda serata il ritorno al santuario dedicato a Santa Maria di Uta con la benedizione della statua su cui si concentrerà l’attenzione di migliaia di fedeli. Conduce in studio Paola Pilia con la studiosa Michela Foddis. I collegamenti da Uta sono affidati a Roberto Carta. L’evento sarà trasmesso integralmente da TCS a partire dalle 18, mentre dalle 21 sino alle 22 la diretta sarà trasmessa in contemporanea anche su Videolina.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala