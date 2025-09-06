Santa Maria a Uta, la grande festa. Prima la messa nel santuario romanico officiata dal Vescovo di Ozieri monsignor Corrado Melis. Poi la processione nelle vie del paese. Il simulacro di Santa Maria sarà accompagnato dai gruppi in arrivo da diversi comuni dell’Isola. In evidenza gli abiti che sono espressione di un’antica tradizione. In tarda serata il ritorno al santuario dedicato a Santa Maria di Uta con la benedizione della statua su cui si concentrerà l’attenzione di migliaia di fedeli. Conduce in studio Paola Pilia con la studiosa Michela Foddis. I collegamenti da Uta sono affidati a Roberto Carta. L’evento sarà trasmesso integralmente da TCS a partire dalle 18, mentre dalle 21 sino alle 22 la diretta sarà trasmessa in contemporanea anche su Videolina.