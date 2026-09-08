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09 settembre 2026 alle 00:32

Santa Maria di Uta 

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Videolina ripropone questa sera alle 21 la processione della Festa Grande per Santa Maria di Uta. Il cuore delle celebrazioni sarà il suggestivo santuario romanico. La processione si snoderà per le vie del centro, prevedendo una sosta di raccoglimento davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Giusta. Ad accompagnare il simulacro della Vergine i gruppi folk provenienti da tutta l’Isola, in un ricco tributo di devozione e identità sarda. La giornata si concluderà in tarda serata con il rientro della statua al santuario e la solenne benedizione, momento clou che ogni anno unisce migliaia di fedeli in un'atmosfera di profonda commozione. In studio Stefano Birocchi con la studiosa Michela Foddis. I collegamenti da Uta sono affidati a Veronica Fadda. La regia è di Massimo Piras.

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