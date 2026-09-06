Santa Maria di Uta 

La comunità di Uta si stringe intorno a uno dei suoi appuntamenti più sentiti: la festa grande per Santa Maria. Il cuore delle celebrazioni sarà il suggestivo santuario romanico del paese, dove monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, officerà la sessa solenne.

A seguire, la tradizionale e partecipata processione si snoderà per le vie del centro, prevedendo una sosta di raccoglimento davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Giusta. Ad accompagnare il simulacro della Vergine ci saranno numerosi gruppi folk provenienti da diversi comuni dell'Isola, in un ricco tributo di devozione e identità sarda. In studio dalle 18 Stefano Birocchi con la studiosa Michela Foddis. I collegamenti da Uta sono affidati a Veronica Fadda. La regia è di Massimo Piras.