La Festa per Santa Maria a Uta è molto sentita dalla comunità. Stasera la messa nel santuario, gioiello dell’arte romanica. La celebrazione eucaristica nel parco del Santuario è officiata dal cardinale monsignor Arrigo Miglio. Poi la processione nelle vie del paese, con la sosta davanti alla chiesa parrocchiale di Santa Giusta. In tarda serata il ritorno al santuario dedicato a Santa Maria di Uta con la benedizione della statua su cui si concentra l’attenzione di migliaia di fedeli. In studio Maria Chiara Cugusi con la studiosa Michela Foddis. I collegamenti da Uta sono affidati a Massimiliano Rais. La regia è di Francesco Lattuca e Stefano Perra. L’evento sarà trasmesso integralmente da Sardegna 1 a partire dalle 18, mentre dalle 20 la processione sarà in contemporanea anche su Videolina.