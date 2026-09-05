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Serdiana.
06 settembre 2026 alle 00:11

Santa Maria di Sibiola, tre giorni di festa con processioni e cibo  

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Serdiana in festa per Santa Maria di Sibiola da domani a mercoledì.

Ricco il programma di eventi organizzato dalla Pro Loco e dalla Consulta giovanile. Si comincia domani alle 18 con la messa nella chiesa di San Salvatore. Alle 19 la partenza della processione verso la chiesetta romanica di Sibiola, a circa 3 chilometri dal paese: il corteo sarà accompagnato dal gruppo folk “Sibiola”, dai cavalieri e dalla banda del Circolo Musicale Parteollese. Alle 21 nel parco di Santa Maria, la Sagra della pecora.

Martedì alle 19 il simulacro della Madonna farà rientro in paese seguito dalle tracas, dai gruppi in costume e dai suonatori di launeddas. Alle 21,45 in piazza Gruxi’e Ferru i fuochi di artificio e, a seguire, la rassegna folkloristica con i gruppi “Sibiola” di Serdiana, “Città di Dolianova”, “Janas” di Monastir, “Nora” di Pula e Villanovatulo.

Mercoledì, dalle 17, nel centro di aggregazione sociale spazio agli spettacoli di animazione per bambini. Alle 18 la messa in onore di San Raffaele Arcangelo seguita dalla processione per le vie del paese con i simulacri di Santa Maria e San Raffaele accompagnati dai gruppi folk di Serdiana e “IsAxrolas” di Dolianova. Alle 21 il gran finale con la musica del gruppo “Skassabanda” e la premiazione delle tracas. A seguire musica fino a tardi con Dj Prezioso.

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