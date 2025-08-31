Santa Maria di Pisa, rione nella paura  

«Il quartiere non può vivere nella paura». Gianluigi Onida, consigliere comunale di Alleanza Verdi-Sinistra, interviene dopo le fiamme levatesi da una motocicletta, venerdì notte, in via Leoncavallo a Santa Maria di Pisa. Un incendio su cui indaga la polizia locale, e di probabile origine dolosa, che ha finito per coinvolgere anche la palazzina dietro il mezzo, con la facciata annerita, le tende squagliate al primo piano, le fiamme che hanno raggiunto l’interno degli appartamenti. «Per colpa di poche persone - continua Onida, che appoggia la maggioranza guidata da Giuseppe Mascia- non può piangere un intero rione i cui abitanti vengono poi etichettati come delinquenti».

La zona interessata dal rogo è quella delle palazzine Area, nota anche per i raid delle forze dell’ordine contro lo spaccio di droga, alcuni tra l’altro recenti. Al netto dello smercio delle sostanze stupefacenti il disagio appare palpabile nel semicerchio che si affaccia su uno dei due grattacieli del quartiere. Rifiuti sparsi in ogni dove, fatiscenza degli edifici, persone abbandonate a se stesse. L’unica evidenza integra e ben curata del luogo sono la farmacia e il locale di Emergency, che si stagliano nel generale squallore. «Un degrado del genere non si vedeva da anni. Ma le cose devono cambiare». Un proposito che deve però fare i conti con l’episodio di tre giorni fa che ha messo in pericolo i residenti delle case vicine alla moto e ripristinato un clima di timore per possibili ritorsioni. «Il quartiere ha voglia di rinascere», conclude Onida. Ma bisogna dargliene la possibilità.