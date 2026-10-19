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Guspini.
20 ottobre 2026 alle 00:46

Santa Maria di Malta, gioiello delle Giornate del Romanico 

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Un fine settimana dedicato a un patrimonio storico e architettonico che in Sardegna ha numerosissime testimonianze. In occasione delle Giornate del Romanico, evento promosso dalla Fondazione Sardegna Isola del Romanico in collaborazione con il Comune di Guspini, anche la chiesa di Santa Maria di Malta entra nel circuito delle due giornate. L’appuntamento sabato e domenica. «Guspini è uno degli 88 Comuni sardi custodi di queste importanti testimonianze le cui origini risalgono al XIII secolo», spiega l’assessora alla Cultura Miriam Floris. Previste visite guidate, con un appuntamento speciale: sabato, alle 16.30, la chiesa di Santa Maria ospiterà il concerto “Dialoghi sonori-In luoghi sacri tra musica e architettura”. Don Emmanuele Deidda, sottolinea che le due giornate sono, «un’occasione speciale e imperdibile per riscoprire e apprezzare uno dei tesori più preziosi e identitari della nostra comunità». La rassegna, organizzata dall’associazione “Amici del Romanico” con le Università, Soprintendenze, la Chiesa e le istituzioni locali per tutelare e promuovere i Cammini della Fede, ha riconosciuto il sito di Guspini come tappa di fondamentale importanza. La piccola chiesa, legata all’Ordine dei Cavalieri di Malta, custodisce intatto il fascino di una storia millenaria.

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