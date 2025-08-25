Santa Maria di Cepola si prepara alla festa tra riti, fede e concerti 

In attesa di Sant’Elena, saranno le celebrazioni per Santa Maria di Cepola ad aprire il settembre delle feste patronali in città.

Il Comitato ha definito il programma che è stato reso noto nei giorni scorsi.Si comincia venerdì 5 settembre alle 18,20 quando il presidente Alessio Pani e i soci del comitato porteranno la bandiera in chiesa. Seguiranno il rosario e la messa in suffragio dei soci defunti che si ripeteranno anche nei due giorni successivi. Lunedì 8 settembre, giorno di Santa Maria, si comincia alle 18 con la messa. Subito dopo ci sarà la processione con il simulacro di Maria Bambina con partenza da piazza Santa Maria e da qui per le vie Verga, Gorizia, XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mori, Negri, Settembrini, Manara e Santa Maria con l’accompagnamento delle launeddas di Stefano Cara e Gianluca Piras.

Ricco anche il programma di iniziative civili nel palco allestito tra le vie Garibaldi e XX Settembre. Venerdì 5 alle 19,30 l’appuntamento è con la versada campidanese e con la gara poetica campidanese. Sabato 6 musica anni ‘70, ‘80 e ‘90 con Mr Fantasy. Il giorno dopo sarà la volta del dj Sandro Murru. Lunedì 8 il concerto di Nicola Congiu e Lavinia Viscuso mentre martedì 9 ecco Alessandro Pili con “Bella Bella è”.Mercoledì 10 ancora la versada campidanese nel cortile della chiesa e gara poetica. Si chiude giovedì 11 alle 18,30 con il cambio della bandiera dall’abitazione del presidente Alessio Pani in via Nivola a quella del nuovo presidente Salvatore Ennas in via Menotti.

