Santa Maria di Cepola, modifiche al traffico per i festeggiamenti 

Cominceranno venerdì i festeggiamenti in onore di Santa Maria di Cepola nel quartiere più antico della città. Per consentire le iniziative la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche al traffico. Dalle 7 di venerdì, alle 14 di giovedì 11 sarà chiuso il traffico in piazza Santa Maria tra via Garibaldi e via XX Settembreper via della presenza del palco.Le auto provenienti da via Garibaldi dovranno andare diritte e sarà inoltre istituito il divieto di sosta in entrambi i lati di via Gorizia tra il civico 3 e via XX Settembre.

Venerdì, sabato, domenica, lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 settembre – dalle 18 alle 24 – divieto di sosta e traffico chiuso in piazza Santa Maria nel lato destro compreso tra via Rossi Vitelli e viale Colombo.Inoltre ci sarà direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Rossi Vitelli per le auto in arrivo da via Garibaldi e il senso unico in via Rossi Vitelli tra via Garibaldi e via Caboto.Lunedì 8, giorno della processione, sarà chiuso il traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nelle vie Santa Maria, Verga, Gorizia, XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mameli, Mori, Negri, Settembrini, Manara. Giovedì 11, dalle 19 alle 21, chiusura traffico e divieto di sosta in via Menotti, tra via D’Azeglio e via Umbria.

