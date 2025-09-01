VaiOnline
Viabilità.
02 settembre 2025 alle 00:30

Santa Maria di Cepola, modifiche al traffico per i festeggiamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cominceranno venerdì i festeggiamenti in onore di Santa Maria di Cepola nel quartiere più antico della città. Per consentire le iniziative la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche al traffico. Dalle 7 di venerdì, alle 14 di giovedì 11 sarà chiuso il traffico in piazza Santa Maria tra via Garibaldi e via XX Settembreper via della presenza del palco.Le auto provenienti da via Garibaldi dovranno andare diritte e sarà inoltre istituito il divieto di sosta in entrambi i lati di via Gorizia tra il civico 3 e via XX Settembre.

Venerdì, sabato, domenica, lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 settembre – dalle 18 alle 24 – divieto di sosta e traffico chiuso in piazza Santa Maria nel lato destro compreso tra via Rossi Vitelli e viale Colombo.Inoltre ci sarà direzione obbligatoria a destra all’incrocio con via Rossi Vitelli per le auto in arrivo da via Garibaldi e il senso unico in via Rossi Vitelli tra via Garibaldi e via Caboto.Lunedì 8, giorno della processione, sarà chiuso il traffico per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo nelle vie Santa Maria, Verga, Gorizia, XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mameli, Mori, Negri, Settembrini, Manara. Giovedì 11, dalle 19 alle 21, chiusura traffico e divieto di sosta in via Menotti, tra via D’Azeglio e via Umbria.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Fallisce l’assalto, caccia ai banditi

Sulla 387, a Sant’Andrea Frius, nel mirino un portavalori 
l Montisci, Serreli
Energia

I 273 sindaci anti-speculazione: «Tutta l’Italia è sotto attacco»

La lotta contro l’assalto di pale e pannelli diventa comitato nazionale 
Alessandra Carta
Regione

Da Comandini a Lai Il Pd insiste: «Sanità, dobbiamo fare di più»

Conto alla rovescia per la staffetta ma forse slitta l’assemblea del 12 
Roberto Murgia
Criminalità

Fallisce l’agguato al portavalori

Camion e auto in fiamme sulla 387, caccia ai rapinatori armati in fuga 
Raffaele Serreli
Sant’Andrea Frius.

Mitra puntato in faccia a un trasportatore

Salvatore Montisci
Conti pubblici

Deficit sotto il 3% già nel 2026 La Bce: sforzi seri

Manovra, il Governo accelera Scuola: verso il bonus libri 
Choc a Milano

Trascinata nei cespugli e stuprata

Diciottenne aggredita alla stazione mentre prendeva il treno per rincasare 