Santa Maria degli Angeli, slitta la fine dei lavori 

I lavori sarebbero dovuti finire prima di Natale invece slitta a febbraio la conclusione dell’intervento di abbellimento del sagrato della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini, oggetto di una completa riqualificazione e inaugurato lo scorso agosto.

Mancano ancora la sistemazione del verde e dell’arredo urbano e proprio la ditta che dovrà occuparsi del verde ha chiesto una proroga per la conclusione dell’intervento. Questo perché dal mese di dicembre le diverse giornate di condizioni meteo avverse non hanno consentito l’avanzamento del cantiere, tutto all’aperto. Bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana per vedere il progetto concluso nella sua interezza.

L’opera complessiva è stata portata avanti con un finanziamento di 500 mila euro. Sono state demolite le strutture esistenti in grave stato di degrado e sono stati rifatti i camminamenti. Sono stati inoltre ricavati spazi gioco per i bambini e aree di aggregazione oltre all’adeguamento dell’impianto di illuminazione e all’eliminazione di tutte le barriere architettoniche. Inoltre sono state rimodulate l’area parcheggio e la viabilità, con una rotatoria e uno spazio adeguato per il capolinea del bus. Di recente è stata anche realizzata la segnaletica. (g. da.)

