Santa Maria, dal Comune 200mila euro 

La Giunta comunale di Burcei ha approvato il progetto per il completamento dei lavori di ristrutturazione della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Monserrato. Prevista la demolizione e ricostruzione di parte della copertura delle cupole del Presbiterio a causa di infiltrazioni, la demolizione e ricostruzione della impermeabilizzazione del solaio e del piano della sacrestia. E ancora, la manutenzione degli scarichi e dei pluviali, la rimozione di vecchie pitture nei prospetti nord, sud ed est della chiesa e interventi anche su parte degli intonaci.

In programma anche la rimozione e la sostituzione degli infissi della Casa parrocchiale e la sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Prevista una spesa di 200mila euro. La chiesa parrocchiale di Burcei è rimasta chiusa per sette anni a partire dal 2015 e sino al 2022 dopo la caduta di una finestrella in ferro che si staccò dalla cupola finendo sul pavimento.

