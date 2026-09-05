Santa Maria, cinque giorni di iniziative 

Con la vestizione del simulacro, ha preso avvio ieri la festa in onore di Santa Maria, la celebrazione più sentita di Serramanna. I riti, curati dal comitato di Santa Maria e dal parroco di San Leonardo don Giuseppe Pes, entrano nel vivo oggi, con la processione che parte dalla parrocchia verso la chiesa campestre, che col parco circostante ospita anche il programma civile della festa: a partire dall’iniziativa enogastronomica “Saboris de Cabudanni” (oggi alle 10,30), con musica tradizionale sarda e, in serata, Cover Show con Staytri dj set.

Il programma continua domani con la commedia sarda della compagnia “Su Stentu”, martedì con lo spettacolo musicale della band “Pinguini tattici similari” e mercoledì con i balli di “Fantasia de ballos”. Sul piano religioso, messe e recite del Rosario da oggi fino al 9 settembre, con la processione di rientro dalla chiesa campestre alla parrocchia.

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