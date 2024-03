Santa Maria Chiara, messe e processioni  

Una devozione antica e sconfinata. Per i pirresi la Festa di Santa Maria Chiara è il momento più atteso dell’anno. Forse anche più di Sant’Efisio. I preparativi fervono da settimane. E ormai ci siamo. L’appuntamento, infatti, è per lunedì dell’Angelo. La prima messa di giornata è in programma alle 8,30 e sarà seguita dal suggestivo rito della vestizione nella parrocchia di San Pietro Apostolo, in via Chiesa. Alle 19,30 altra messa speciale nella cappella di Monte Claro e processione in notturna per la traslazione del simulacro, adagiato su splendido cocchio aggiogato da buoi, da Monte Claro sino in parrocchia passando per le vie Cadello, Santa Maria Chiara, Legnano e Riva Villasanta. Luminarie accese e lancio di petali di fiori dai balconi. Sa ramadura, insomma, colorerà le strade al passaggio del cocchio.

Martedì il bis in pieno centro storico. Stavolta tutto di mattina. Messa sempre alle 8,30 e processione solenne, dalle 10, lungo piazza Italia e vie Balilla, Santa Maria Chiara, Pontida, Riva Villasanta, Sanna Randaccio, Poerio e Monteleone. Felici il presidente onorario del Comitato della festa, Giuseppe Spiga, e don Ignazio Trogu, a San Pietro da 17 anni. «Si tratta di una festa sentitissima dai pirresi», spiega il 70enne parroco, «l’origine del culto di Santa Maria Chiara è infatti antichissimo. E nonostante si festeggi a Pasquetta, la partecipazione è sempre notevole». La venerazione per la Beata Vergine Santa Maria Chiara (o de Clara) fu introdotto dai Monaci Cistercensi di Chiaravalle nel Duecento e si sviluppò attorno al colle di Monte Claro, alle cui pendici sorgeva anche un monastero.

RIPRODUZIONE RISERVATA