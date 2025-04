Santa Maria Chiara, la festa è iniziata «In suo onore oltre un mese di eventi» 

«Per noi pirresi Maria Chiara è la santa più amata, la nostra protettrice, una madre amorevole. Rappresenta la nostra identità, le nostre radici. Per ogni cosa ci rivolgiamo a lei e la festa in suo onore è da sempre un momento molto atteso e sentito. Quest’anno, nonostante le difficoltà, stiamo provando a rinverdire i fasti di un tempo». Giuseppe Spiga, 70 anni, presidente onorario del Comitato dei Festeggiamenti, fatica a nascondere la sua emozione. «Le celebrazioni, iniziate domenica, dureranno più di un mese, sino al 31 maggio». Con un calendario fitto di eventi. «La giornata più importante, come da tradizione, sarà però Lunedì dell’Angelo, il 21 aprile».

Alle 9,30 nella chiesa di San Pietro Apostolo, in via Murat, si svolgerà il rito della vestizione del simulacro, mentre di sera saranno apposti gli ex voto. «Centinaia di pezzi, molti dei quali di gran pregio al punto da essere stati inventariati e schedati uno per uno dalla Soprintendenza». Alle 20 scatterà la suggestiva processione in notturna dalla cappella di Monte Claro, dove nella prima metà del XIII secolo ha avuto origine il culto di Maria Chiara (o de Clara) fino alla chiesa di via Murat. Gran finale nel piazzale del cimitero coi fuochi d’artificio.

Martedì 22 aprile il bis nel centro storico con la seconda processione a partire dalle 10. «La statua sarà adagiata sul “cocchio nuovo”, rifatto una decina di anni fa da un artista monserratino. I buoi saranno gli stessi di Sant’Efisio. Un tempo alla festa presenziavano anche i Savoia, incluso il principe Carlo Alberto, prima di diventare Re». Emozionato anche il parroco, don Ignazio Trogu. «Per noi si tratta di un momento importante nell’anno del Giubileo della Speranza. Confidiamo in una grande partecipazione».

