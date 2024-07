Santa Maria Assunta, il programma 

Un ricco programma per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Assunta a Guspini. Le messe saranno giornaliere e gli spettacoli serali prevalentemente in piazza XX Settembre. Da mercoledì 14 a venerdì 16, a Casa Murgia esposizione di pittura, fotografia, filatelia e “Spazio Letteratura”. Mercoledì 14, alle 19, nella chiesa di San Nicolò, messa della vigilia. Alle 22 spettacolo pirotecnico a “Su Legau” e musica in piazza. Giovedì 15, alle 9, nella chiesa di Santa Maria, messa e processione con gruppi folk, cavalieri, trattori e banda musicale, il cui rientro è previsto per giovedì 22 alle 19.30. Venerdì 16 agosto, alle 22, Corrida guspinese. Sabato 17 agosto, alle 7, dalla piazzetta di Santa Maria, trekking “Ricordando Guido Atzori”. Alle 22, spettacolo di musica e in via Santa Maria inizierà la preparazione dell’infiorata, visibile domenica dalle 8 alle 22. Domenica 18, alle 19, nella chiesa di San Nicolò, si terrà il 10° concerto per l’Assunta del coro polifonico “In Cantu De Coru” di Guspini. Lunedì 19, alle 22, Pino e gli Anticorpi. Martedì 20, alle 18, in piazza Togliatti, serata per bambini e famiglie e alle 22 commedia in due atti. Giovedì 22 agosto, alle 21.30, cascata di fuochi pirotecnici. Il comitato sta predisponendo i moduli per l’iscrizione di trattori e cavalieri, disponibili dalla prossima settimana. È in corso il 15° torneo di tennis giovanile “Santa Maria” a “Sa Tella”, fino al 4 agosto. ( g. g. s. )

