Santa Maria Assunta, dopo il raid le telecamere 

Dopo il raid vandalico che qualche giorno fa ha acceso i riflettori sullo stato di abbandono del complesso Santa Maria Assunta a Guspini, nell’ex centro di riabilitazione arrivano le telecamere. Ad annunciarlo è il commissario liquidatore della fondazione “Guspini per la vita”, Carlo Piras: «Presto verrà installato un sistema di videosorveglianza. Sono inoltre certo che i responsabili saranno trovati al più presto». Il danneggiamento arriva in un momento delicato per il futuro della struttura rilevata pochi mesi fa dalla Regione: «Nonostante il cambio di Giunta, i contatti con le istituzioni sono avviati e si spera che entro la fine dell'anno si possa vedere un risultato concreto perché i soldi sono in bilancio e sono sufficienti per comprare, ristrutturare e riavviare il servizio: circa 13 milioni».

Tornando al raid – durante il quale sono state tagliate le tubature – Piras è convinto che si sarebbe potuto evitare: «Per otto anni, finché nel complesso era presente la sorveglianza dei guardiani, non è mai successo nulla. Ora che il complesso è isolato, era inevitabile che qualcuno lo prendesse di mira». Nonostante gli sforzi per mantenere attive le luci esterne, spente solo da poco tempo, e due o tre pattugliamenti giornalieri in collaborazione con le forze dell’ordine, è stato compiuto il colpo. A questo si aggiungono anche alcune incursioni non autorizzate. «È capitato, in passato, che siano stati trovati all’interno dei ragazzi che poi sono stati identificati dai carabinieri. Non abbiamo proceduto alla denuncia perché non avevano eseguito danni irreparabili», spiega Piras.

Durante l’ultimo Consiglio comunale, il gruppo di minoranza ha posto l’accento sulla vicenda. «Abbiamo denunciato l’abbandono vergognoso della struttura: finestre e porte aperte, presidi sanitari dispersi e degrado evidente. Non è accettabile continuare a spendere soldi pubblici su un progetto ormai fallito politicamente e ora non fruibile da nessuno, un tempo un fiore all’occhiello del territorio. È il minimo mantenere gli arredi in buono stato. Si parla di sprechi, mentre lì rimangono beni incustoditi. Sì pensa a fare manutenzioni necessarie per la trascuratezza e non si investe su una sorveglianza per proteggere quel luogo dai vandali», conclude Simona Cogoni.

