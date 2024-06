Santa Maria Assunta, blitz dell’assessore 

Potrebbe essere vicina la svolta per il complesso Santa Maria Assunta, della fondazione “Gupini per la vita”, chiuso a ottobre per l’esecuzione di lavori non più rinviabili e mai iniziati. Ora si profilano due soluzioni: la riapertura temporanea dell’ala che ospita la comunità integrata oppure l’acquisizione da parte della Regione per fare un polo di riabilitazione e un hospice con 70 posti letto. Di certo giovedì l’assessore regionale Armando Bartolazzi ha eseguito un sopralluogo per conoscere la situazione.

In Aula

L’ultimo aggiornamento ufficiale è arrivato dal Consiglio comunale. «Ci sono difficoltà consistenti da parte della ditta che si era proposta di rilevare il corpo della comunità integrata ed effettuare i lavori per poi riaprire», ha detto il sindaco Giuseppe De Fanti. Nell’ottobre scorso gli otto ospiti della struttura erano stati trasferiti per permettere la realizzazione dei lavori agli impianti non più rimandabili, per un costo di 120mila euro. «Per la temporanea riapertura della comunità integrata si sono fatti dei passi in avanti dal punto di vista tecnico e si dovrebbe trovare una definizione agli interventi strutturali e impiantistici», aggiunge De Fanti, il quale ha sempre sostenuto che a pagare i lavori non deve essere il Comune ma la fondazione. «Le argomentazioni sul fatto che la competenza per i lavori non sia del Comune contrastano con i numerosi interventi finanziati proprio dal bilancio comunale – ha dichiarato Marcello Pistis, del gruppo di minoranza Impari –. Avevamo approvato l’idea di passare da un appalto annuale a una concessione pluriennale, aumentando la capienza del servizio. La decisione di chiudere e trasferire gli anziani ha cancellato tutto. La promessa di riapertura non è stata seguita da fatti concreti».

L’incognita

Giovedì, la visita di Bartolazzi con i consiglieri regionali Emanuele Matta e Gigi Piano e con il direttore della Asl 6 Giorgio Carboni. «Ho ribadito all’assessore il nostro impegno a collaborare alla riapertura legata alle risorse stanziate nell’ultimo collegato alla finanziaria per 13milioni e 500 mila euro», dice De Fanti. Bartolazzi e i vertici Asl hanno confermato la necessità di completare l’offerta di servizi sanitari del territorio con la riattivazione degli oltre 70 posti letto. «Hanno assunto l’impegno di affrontare con gli assessorati competenti l’avvio dei procedimenti tesi in primis al trasferimento della struttura alla Regione», conclude de Fanti.

