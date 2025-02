Santa Maria Aquas, c’è attesa per il rinnovo della concessione 

Il rinnovo della concessione mineraria dell’acqua termale nel Comune di Sardara sarà al centro di una conferenza di servizi che è stata convocata dalla Regione per il 26 febbraio. La decisione arriva a quattro mesi dalla richiesta inoltrata dal sindaco, Giorgio Zucca, e dalla trasmissione degli atti obbligatori per verificare il possesso dei requisiti al fine di prorogare l’utilizzo della risorsa nello stabilimento di proprietà dell’amministrazione e affidato in gestione alla società Idroterme. Nei giorni scorsi tutti gli enti interessati hanno ricevuto l’invito per la conferenza di servizi che si terrà a Cagliari. Sul rinnovo dovranno esprimersi l’assessorato all’Industria, il Genio civile, il servizio di tutela del paesaggio, la Soprintendenza Archeologica, la direzione generale del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale e il Comune. Nella convocazione l’assessorato regionale all’Industria richiama la nota del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale inviata al Servizio attività estrattive, alla società Idroterme Sardara srl, alla Soprintendenza archeologica e al Comune di Sardara, nella quale si sottolinea che «esaminata la documentazione inoltrata, ha verificato che parte delle aree ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 42 del 2004, pertanto si comunica che, qualora il rinnovo della concessione mineraria comporterà la realizzazione di nuove opere le stesse dovranno essere autorizzate». ( s. r. )

