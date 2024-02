Santa Maria apre per la Quaresima 

Doppia apertura settimanale per la storica chiesa di Santa Maria a Guspini. In occasione della Quaresima e grazie alla disponibilità dei confratelli della Confraternita della Madonna del Rosario, il luogo di culto è ora accessibile oltre che di domenica, anche di mercoledì. Un’occasione in più per i fedeli di partecipare ai riti che accompagnano il periodo di preghiera fino alla Pasqua e visitare l’antico tempio costruito dai monaci che in paese suscita molta curiosità. La chiesa, infatti, per molti anni è rimasta chiusa e, dopo la riapertura della domenica disposta ormai qualche anno fa, ora può essere visitata anche durante la settimana.

Numerosi fedeli hanno partecipato alle celebrazioni liturgiche iniziate ieri nelle tre parrocchie del paese dove si è svolta la posa delle ceneri e dato inizio al cammino verso la Pasqua.

