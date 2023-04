Santa Margherita, variante al Piano e nuove polemiche 

«Questa amministrazione ha voluto creare una Consulta per discutere del futuro della borgata, ma poi porta in Consiglio comunale atti legati al futuro agricolo di Santa Margherita senza chiamarla in causa». Ilaria Collu, capogruppo di Siamo Pula, punta il dito contro la maggioranza per avere affrontato in Aula un tema importante come la variante al piano di assetto idrogeologico richiesta dalla società che ha rilevato gli ex Feudi della Medusa.

«La consulta è stata ideata per affrontare i temi legati alla borgata – dice Collu -, ci chiediamo allora perché non aspettare che entri in funzione, anziché portare in Aula il piano di compatibilità idraulica per liberare dai vincoli idrogeologici il podere di San Giuseppe. La decisione di redistribuire le zone di rischio idraulico andava condivisa con la consulta, espressione dei residenti della borgata».

La vice sindaca e assessora alla Coesione di Santa Margherita, Elisabetta Loi, chiarisce alcuni aspetti: «La questione legata a quel podere è piuttosto complicata, il Consiglio comunale sì è limitato solo a prendere atto di una sentenza, avvalorata da un parere firmato da Corpo forestale e Genio civile, e a trasmetterlo all’Agenzia regionale del distretto idrografico: un’azione che avrebbero potuto compiere anche i nostri uffici con un proprio atto. Né l’Aula né tantomeno la consulta potevano esprimersi nel merito: in ogni caso vorrei ricordare che questa richiesta era stata presentata nel 2016, ma non era mai approdata in Consiglio comunale».

