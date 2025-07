Santa Margherita tra fede e musica 

Belvì si prepara con fervore ai festeggiamenti in onore di Santa Margherita, in programma per sabato nella caratteristica chiesetta campestre.

Grande la sinergia fra parrocchia, Comitato e Coro femminile Stella Splendens in quella che sarà una lunga serata di eventi civili e religiosi.

Si apre alle 18 con la santa messa e processione intorno al sagrato. Dalle 19 la rassegna “Musica sul Colle” con l’esibizione del Coro Stella Splendens e il Gruppo vocale Cantigos, di Quartu Sant’Elena.

Per la festa campestre, ripartita finalmente con slancio nel 2023 dopo oltre un trentennio di soli riti religiosi, il lavoro di decine di volontari impegnati nei preparativi: «Si tratta di un momento atteso da tutta la popolazione - commenta la prioressa Marianna Cadau - che offre alla comunità non solo l’occasione di riscoprire il valore del sacro, ma anche quello della convivialità e della partecipazione alla funzione religiosa».

Così, il parroco Don Fabio Marras: «L’impegno messo in campo dai belviesi per ridare luce alla festa è lodevole e ci auguriamo prosegua nel suo cammino di fede, devozione e senso di aggregazione». (g. i. o.)

