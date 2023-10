Santa Margherita strada sistemata 

Nuovo look per la strada di Santa Margherita a Belvì. Dopo quasi 40 anni, l’amministrazione comunale di Belví sistema una strada rurale molto trafficata che porta alla chiesa campestre di Santa Margherita che sorge sull’omonimo colle e dista circa un chilometro dall’abitato. «Siamo soddisfatti - dice il sindaco, Maurizio Cadau - nel programma elettorale avevamo previsto il rifacimento delle strade rurali, sia nell’ottica di tutela ambientale sia ai fini della ripartenza dell’agricoltura. Oggi, grazie a un finanziamento di 80 mila euro del ministero dell’Interno, è stato possibile. Stiamo lavorando per sistemare altre tre strade di campagna fondamentali nell’agro dell’omonima Barbagia di Belvì». Lo scorso luglio a Santa Margherita si è svolta la festa molto amata dai residenti. (m. g.)

