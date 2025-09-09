Santa Margherita, otto giorni di messe, processioni e musica  

La comunità di Siliqua si appresta a festeggiare Santa Margherita d’Antiochia, che quest’anno si terrà in occasione del Giubileo della Speranza.

I riti religiosi, accompagnati da cori, musici e gruppi folk, inizieranno il 15 settembre, nella parrocchia di San Giorgio martire, con la messa condotta da don Giuseppe Orrù, parroco di Settimo. Si replica il 16, con don Gigi Xaxa, parroco a Cagliari. Il 17, dopo il rosario, seguirà la messa del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena. Ai riti del 18 presiederà l’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, seguirà un dialogo sulla pace. Il 19 celebrerà il cardinale Enrico Feroci, arcivescovo di Passo Corese. Alle 20,30, nel piazzale della chiesa campestre di Santa Margherita, si terrà la Sagra della vitella e un concerto musicale.

Il 20, dopo la funzione delle 18, celebrata da don Giuseppe Camboni, parroco a Selargius, partirà la processione verso la chiesa campestre dedicata alla santa, seguita da suonatori, gruppi folk, traccas, cavalieri e trattori. All’arrivo si terrà uno spettacolo pirotecnico e, dalle 22, serata di cabaret. La mattina del 21, si svlgerà la processione intorno alla chiesetta, seguirà la messa dell’arcivescovo emerito di Cagliari, Arrigo Miglio e, in serata, un concerto musicale. Il 22 inizia con la messa di don Roberto Maccioni, parroco di Uta. Alle 18,30, il simulacro della santa farà rientro in paese per unirsi alla processione e, alle 22, un concerto musicale chiuderà i festeggiamenti.

