Santa Margherita ha la sua consulta: cinque gli eletti 

A Pula i residenti della borgata di Santa Margherita hanno scelto i propri rappresentanti: sono stati nominati i cinque commissari che faranno parte della consulta. Il più votato, con 74 preferenze, è stato Davide Lucarelli; seguono Alessandro Romeo (36), Andrea Casu (31), Arianna Ambu (19), Bruno Leccese (17). Dal quintetto restano fuori Mariangela Galati (11 voti) e Maria Immacolata Orrù (2). Ha votato il 39,3 per cento degli aventi diritto: quasi il doppio dei residenti della borgata che si erano presentati alle urne alle scorse elezioni amministrative.

Per il sindaco, Walter Cabasino, la grande partecipazione dimostra le aspettative nei confronti della consulta: «Uno dei primi compiti alla quale verrà chiamata questa nuova assemblea – dice – sarà quello di riattivare il percorso del Piano di valorizzazione di Santa Margherita fermo ormai da anni. Con questo strumento gli abitanti della zona storicizzata verranno messi in condizioni di fare proposte per programmare e migliorare le proprie aziende e le loro abitazioni, ridare vita alla borgata e rilanciare il comparto agricolo».

Al voto hanno potuto partecipare solo i residenti effettivi della borgata: una regola che ha tagliato fuori i rappresentanti dei condomini costieri ma soprattutto chi ha vissuto a Santa Margherita per anni e oggi risiede altrove. «La famiglia – racconta per esempio Fabrizio Romeo – è arrivata a Santa Margherita sessant’anni fa, quando avevo appena un anno: ho sempre vissuto nella borgata, e qui ho un’azienda agricola. Poco tempo fa, per assistere mio suocero, ci siamo trasferiti a Bacchixeddu, ad appena un chilometro di distanza: trovo assurdo che per questo motivo io e tanti altri non abbiamo potuto votare».

La vice sindaca, Elisabetta Loi, chiarisce i motivi: «Ci siamo basati sull’elenco dei residenti effettivi della zona agricola storicizzata, riconosciuta dal Ppr della Regione, ci dispiace ma non potevamo analizzare caso per caso». (i. m.)

