Santa Lucia, rilancio sulla festa 

Fervono i preparativi per l’edizione 2024 della festa di Santa Lucia ad Assemini. Giovani e veterani del comitato hanno unito le forze per far rinascere i festeggiamenti in grande. Gli appuntamenti del programma religioso e civile prendono il via stasera: la processione si muoverà alle 19,30 dal santuario, accompagnata dal gruppo folk Santa Lucia e dai suonatori di launeddas dell’associazione Sonus de canna. Alle 21 appuntamento in piazza per una serata danzante. Domani, alle 9,30, messa per i non vedenti; la serata sarà dedicata ai giochi in piazza, alle degustazioni e alla musica live. Domenica, dalle 17, processione per le vie del paese seguita da vari gruppi folk, dai suonatori del gruppo Pichiàdas e della banda musicale Bellini. Il percorso subirà una deviazione dovuta ai lavori nelle strade del centro storico. Sempre domenica si potrà visitare la mostra d’auto d’epoca, assistere allo spettacolo pirotecnico e divertirsi con balli e canti tradizionali. Le celebrazioni si chiuderanno lunedì.

Tradizione e innovazione

Risale al 1945 la costituzione del comitato per la ricostruzione della chiesa all’ingresso del paese, il cui corpo originario fu distrutto in un incendio nel 1942. Oggi a presiederlo è Carmelo Nioi, 68 anni, che ha ereditato la carica da suo padre: «Il fervore religioso che gli asseminesi dimostrano per Santa Lucia è speciale. È la festa più sentita in città». Già dal prossimo anno Nioi passerà il testimone a un giovane.

«Fede profonda»

Determinante è, infatti, il contributo del gruppo giovanile all’organizzazione e al rilancio della festa: «Portiamo spunti di rinnovamento – spiega la socia Francesca Scalas, 32 anni – ma sempre guidati dagli “anziani”. Il nostro contributo è volontario e mosso da una profonda fede verso la Santa che i nostri avi ci hanno tramandato. Il mio compito è seguire gli aspetti burocratici. Siamo orgogliosi per la reintroduzione di tre appuntamenti serali e delle giostre, che mancavano ormai da più di 10 anni». I proprietari di alcuni terreni che costeggiano corso Africa si sono infatti resi disponibili ad accogliere i giostrai sardi di dischi volanti e autoscontri.

Valentina Atzori, 44 anni, si occupa dei social: «Bisogna stare al passo coi tempi per informare la cittadinanza».

Sacro e profano

«Assemini – sottolinea don Paolo Sanna – dimostra l’attaccamento a questa ricorrenza rinnovando ogni anno il culto per la Santa e impegnando le energie per celebrare una festa che la onori».

«Da parte dell’amministrazione – chiude il sindaco Mario Puddu – c’è stato un grosso impegno per allestire la piazza in vista della festività. Siamo consapevoli dell’importanza di questa ricorrenza e faremo il possibile affinché torni a essere la festa di trent’anni fa».

Il regolare svolgimento dei festeggiamenti sarà disciplinato dalle due disposizioni emanate ieri mattina dal corpo di Polizia locale.

