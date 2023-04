Santa Lucia, quattro giorni di festa tra processioni, messe e musica 

La comunità religiosa e civile di Assemini torna a unirsi per i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, celebrata per tradizione, dal 1850, nella cittadina, dopo la Pasqua. Un appuntamento religioso che fa parte dell’identità asseminese e dell’intero territorio che renderanno omaggio alla Santa per quattro giorni, da oggi a lunedì, per condividere momenti di preghiera e di spirito comunitario, con fede e profonda devozione.

«Santa Lucia ha un significato profondo e di rinascita – dichiarano Francesca Scalas e Stefano Lai del comitato organizzativo – anche per la presenza di tanti giovani che possono avvalersi dell’esperienza dei più maturi per fare bene e meglio, ne siamo orgogliosi».

Fitto il programma religioso a cura di don Paolo Sanna, che prevede, dopo la messa, il trasporto della statua della Santa in processione (oggi, domenica e lunedì) per le vie del paese, con l’accompagnamento dei gruppi folk, dei suonatori di launeddas dell’associazione Sonus de Canna e i Cavalieri di Assemini.

Per il programma civile, domani dalle 17 l’animazione del gruppo Meg con is giugus in pratza dedicati ai bambini e alle famiglie, mentre a partire dalle 20:30 la piazza verrà animata dai balli (liscio, latino americano e di gruppo). Prevista una massiccia partecipazione di fedeli domenica pomeriggio, in cui la Santa verrà trasportata in processione, sull’antico cocchio, trainato da un giogo di buoi. In tarda serata, alle 20:30, la piazza ospiterà il ‘Sardinia Folk Fest’ con il maestro Massimo Pitzalis, e alle 21:30 i fuochi d’artificio in onore di Santa Lucia. La conclusione della festa lunedì alle 19.30 con il corteo che riporterà il simulacro a San Pietro.

Il divieto di circolazione stradale, temporaneo, è previsto per lo svolgimento delle processioni: oggi partenza alle 19.30, dalla Chiesa di San Pietro, poi il percorso tra le vie Trieste, Cagliari, piazza Santa Lucia saranno chiuse al traffico. Le restrizioni varranno anche per domenica 16 a partire dalle 17.30 dalla Chiesa di Santa Lucia, per le vie Cagliari, Bellini, Porrino, Rossini, Iglesias, Carbonia, Pola, Piave, Marconi, Trexenta, Po, Tevere, Garibaldi, Battisti, Oberdan, Trieste, Bainsizza, Naoli, Rinascita, Palermo, Kitzmuller, Gramsci, piazza Santa Lucia. Lunedì 17 per il rientro del simulacro il divieto di circolazione interesserà le vie: piazza S. Lucia, Cagliari, San Francesco, San Cristoforo, San Giovanni, Principe di Piemonte, piazza Martiri, Oberdan e piazza San Pietro.