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Selargius.
25 luglio 2026 alle 00:42

Santa Lucia, proteste per le strade sporche 

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La spazzatrice meccanica si vede raramente, e da giorni anche l’operatore ecologico è sparito - perché in ferie - senza essere sostituito. «E la borgata Santa Lucia sta diventando una cloaca, in particolare la piazza Giovanni», la denuncia del consigliere di minoranza Riccardo Cioni, che parla anche in veste di residente del rione.

Dito puntato contro la ditta che si occupa dell’igiene urbana in città, San Germano: «Nell’appalto è prevista la pulizia quotidiana delle strade nella borgata, così come lo spazzamento meccanizzato che però raramente si è visto da queste parti», dice Cioni. «Non chiediamo tanto, che venga rispettato il capitolato d’appalto è che venga garantito il decoro nel quartiere. Da sabato non si vede nessuno, con la conseguenza che nei bordi delle strade si sta accumulando di tutto. Per non parlare della piazza, che dovrebbe essere il punto di ritrovo della zona e invece sta diventando un letamaio: bottiglie, cartacce e lattine ovunque, uccelli morti in decomposizione, e cumuli di foglie caduti dagli alberi». Da qui la richiesta alla Giunta: «Fate rispettare l’appalto di igiene urbana, paghiamo le tasse per avere un servizio che funziona. Questa trascuratezza non è più tollerabile».

L’ennesima lamentela sul servizio di igiene urbana, la stessa situazione che da mesi segnala il consigliere Mario Tuveri: «Non possiamo continuare ad andare avanti in questi due anni di contratto a suon di penali, la città merita un servizio che funziona bene».

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