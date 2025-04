Santa Lucia, processione ridotta per errore 

«L’uomo che fa molto sbaglia molto, l’uomo che fa poco sbaglia poco, l’uomo che non fa niente non sbaglia mai ma non è un uomo». A scomodare Confucio sono gli organizzatori del Comitato di Santa Lucia, reduci da una quattro giorni di festa dal bilancio, tutto sommato, positivo. Non sono comunque mancati degli intoppi dovuti a cause di forza maggiore (maltempo) e di natura organizzativa. Quello che ha lasciato più l’amaro in bocca ai residenti delle vie Taranto, Del Popolo, Matteotti e Palermo è il mancato passaggio della processione domenicale. Sono infatti rimaste immacolate le strade infiorate con sa ramadura e addobbate con fiocchi appesi alle ringhiere e piante in vaso: «Siamo dispiaciuti - ha commentato Luigi Palmas, 69 anni - ma comprendiamo che è stato uno sbaglio commesso in buona fede».

Percorso mancato

C’è mancato poco che la processione delle 19 neanche partisse. Domenica pomeriggio un forte acquazzone ha allagato la piazza nella quale si svolge la festa. Non perdendosi d’animo gli organizzatori si sono rimboccati le maniche, spazzando via l’acqua rimasta stagnante. Scongiurata la mancata partenza, le confraternite con gli stendardi, i gruppi folk e la banda musicale “Vincenzo Bellini” hanno fatto strada al carro trainato dai buoi con sopra la teca contenente il simulacro ligneo di Santa Lucia.

La processione, come da programma, si sarebbe dovuta snodare per le vie Cagliari, Donizetti, Sassari, Gorizia, Trieste, Bainsizza, piazza Don Bosco, Padova, Firenze, Taranto, Del Popolo, Matteotti, Palermo, Kitzmuller, Gramsci per poi fare rientro in piazza Santa Lucia. Tutto bene fino all’intersezione tra le vie Firenze e Taranto, dove il corteo avrebbe dovuto svoltare a sinistra anziché proseguire dritto per via Kitzmuller. L’errore pare sia stato commesso dai vigili della Polizia locale in servizio. A scusarsi, in prima persona, i componenti del Comitato organizzatore della festa: «Siamo mortificati. Faremo tesoro di questa esperienza - ha dichiarato la presidente Francesca Scalas - e l’anno prossimo rimedieremo con i nostri concittadini che si sono tanto impegnati».

La comprensione

Proprio Scalas, durante la lunga camminata, si è resa conto dell’equivoco: «Mi sono voltata e ho visto le strade addobbate, ma la processione non c’è passata. Mi sono sentita affranta, ma purtroppo non era più possibile rimediare». Ciò che ha tenuto alto il suo umore e quello degli altri organizzatori è il fatto che gli asseminesi siano stati particolarmente comprensivi: «Sappiamo bene che il nostro impegno è stato apprezzato», ha detto sorridente Lucia Pani, 74 anni: «Ci sarà occasione, il prossimo anno, di vedere la Santa passare anche sotto casa nostra».

I momenti di incertezza hanno fatto spazio a quelli di soddisfazione: «Era da tanto che non vedevamo una festa di Santa Lucia così partecipata - ha chiuso Francesca Scalas - ora dobbiamo lavorare affinché questa piazza sia piena di gente tutto l’anno».

