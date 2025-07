Santa Lucia, le case cadono a pezzi 

Greca Piras, 76 anni, si sposta in fretta da una stanza all’altra del suo appartamento, nelle palazzine popolari di Santa Lucia, a pochi passi dalla chiesa di Sant’Antonio. «In bagno sta per crollare tutto. Su c’è una perdita che nessuno ripara e io vivo con il terrore che mi venga giù il soffitto». In bagno, suo figlio disabile e allettato, «non ci può andare perché non posso rischiare che venga giù tutto. Ma come si fa a vivere in queste condizioni?».

Le condizioni in effetti non sono delle migliori in questo angolo della periferia quartese dove, a detta degli inquilini, le manutenzioni di Area arrivano con il contagocce. All’esterno basta guardare: i balconi sembra stiano per crollare tra parti mancanti e ferri che vengono fuori e all’interno delle abitazioni bisogna fare i conti con perdite, muffa e umidità.

Problemi da anni

«C’erano stati già problemi con il soffitto del bagno per via di questa perdita ai piani superiori», racconta Piras, «così dopo vari solleciti erano venuti gli operai che avevano coperto con un po’ di cemento. Ma la perdita non l’hanno riparata e così adesso siamo punto e a capo». Da Area, «ci dicono che non ci sono soldi. Ma come devo fare io con un figlio invalido? Non lo posso portare in bagno perché gli cadono addosso pezzi di muro».

Nell’appartamento di fronte a quello di Greca Piras vive Elisabetta Boi, 59 anni. «A casa mia sta crollando l’intonaco in cucina perché non riparano le perdite», dice, «ldem in camera da letto. Due anni fa hanno messo un po’ di calce, poi non si è più visto nessuno e quando piove, piove dentro. In bagno ho dovuto chiudere l’acqua perché tutti i lavandini sono otturati». Problemi anche nell’androne, «dove hanno messo delle nuove finestre ma senza siliconarle e così anche da lì quando piove entra tutta l’acqua e si allaga tutta la scala».

Le verande

All’esterno va peggio. «A casa mia per puntellare il balcone hanno messo un pezzo di ferro già da tempo e non posso più uscire nemmeno a stendere», dice amareggiata Speranza Sainas, «non sono mai più venuti a riparare e mi hanno lasciato in queste condizioni». Poco più avanti, intenta a riportare a casa i bidoni della spazzatura, Fabiana Patteri aggiunge: «I balconi andrebbero tutti rinforzati perché sono a forte rischio. Sono anche venuti a fare sopralluoghi ma non hanno fatto niente. Ci sono palazzine che sono in condizioni più critiche di altre».

Qualche anno fa il Comune assieme all’associazione Open Air, in partnership con Coop Sociale “Il mio Mondo”, Oikos, Fratellanza della Misericordia, Liceo Artistico Brotzu ed Associazione “Città di Quarto 1928” in qualità di mentore esterno,l aveva avviato nella zona un progetto di rigenerazione urbana e ricucitura sociale. Riguardava la pulizia della piazza del quartiere, purtroppo di nuovo in balia degli incivili e la realizzazione di un grande murale nel muro di una delle palazzine.