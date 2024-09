Santa Lucia, lavori di restauro 

Al via i lavori di restauro e messa in sicurezza della chiesa di Santa Lucia a Monastir. Il Comune ha pubblicato l’avviso per le imprese intenzionate a partecipare alla successiva gara d’appalto per l’esecuzione degli interventi che coinvolgeranno le mura e la copertura, con l’obiettivo di consolidare l’intera struttura.

La chiesa fu costruita in un’area di interesse storico in cui si ipotizza la presenza di reperti archeologici: durante la ristrutturazione, se ritenuto necessario, potrebbero svolgersi degli scavi archeologici. Le imprese interessate dovranno compilare e firmare digitalmente il modulo presente nel sito internet istituzionale e inviare la candidatura al portale SardegnaCat.

Saranno scelti 5 operatori da invitare alla successiva gara d’appalto. I lavori avranno un costo di 350 mila euro, in parte finanziati con fondi regionali. (y. m.)

