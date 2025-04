Santa Lucia, la festa più sentita 

Partiranno oggi ad Assemini i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, la più sentita nella cittadina. L’omonima associazione culturale che si occupa dei preparativi ha pubblicato la locandina con il programma religioso e civile in onore della martire protettrice di occhi e vista. E quest’anno, per la prima volta, l’associazione è guidata d una donna, la 33enne Francesca Scalas. «Sono onorata di far parte di questa storica associazione - ha dichiarato Scalas - perché rappresenta un pezzo importante della tradizione e della cultura del nostro paese».

Nell’area recintata, da oggi a lunedì 28, si susseguiranno riti e manifestazioni che ogni anno attirano migliaia di fedeli e visitatori. Tradizione e innovazione si intrecciano con un obiettivo comune: portare la festa ai suoi vecchi albori.

Il programma

Il calendario si aprirà oggi con la messa delle 19 e la processione dalla chiesa di San Pietro alla chiesa di Santa Lucia con l’accompagnamento delle launeddas e di diversi gruppi folk. Seguirà una serata “discoteca” con tre grandi nomi della storia dance asseminese: dj Fabio Siddi, dj Luca Pescarolo e dj Beppe Murru.

Nella mattinata di domenica verrà allestita una mostra d’auto d’epoca in memoria di Mario Pirastu, a cui seguirà un laboratorio di pittura a mano curato dal designer Giuseppe Scalas e uno spettacolo di magia con il mago Lorenzo Mameli. La serata sarà all’insegna della religiosità: messa e processione del simulacro per diverse vie del paese, con accompagnamento musicale e corale dei gruppi folk. A chiudere l’atteso spettacolo pirotecnico e musicale con la band “Tieni il tempo”.

Infine lunedì il simulacro della Santa farà rientro nella chiesa di San Pietro e i festeggiamenti civili si chiuderanno con musica folk e balli sardi a cura dei “Dilliriana”.

Il lutto

I festeggiamenti verranno interrotti sabato in occasione dei funerali di Papa Francesco: «Tengo a sottolineare - ha concluso Scalas - il lavoro che è stato fatto tra ieri e oggi per poter rispettare il lutto. È stato molto difficile incastrare gli impegni degli artisti, e tutta la macchina organizzativa che c’è dietro. Non si tratta di una mancanza di rispetto e anche su consiglio del nostro parroco don Paolo Sanna abbiamo scelto di portare avanti i festeggiamenti per seguire la linea di pensiero che lo stesso papa ci ha trasmesso: gioia e condivisione. Sentimenti che intendiamo rievocare in questi giorni».

