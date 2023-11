Santa Lucia, la chiesa sarà restaurata 

Chiesa di Santa Lucia a Guasila: al via i lavori di manutenzione. L’amministrazione comunale, attraverso la partecipazione a un apposito bando per il restauro degli edifici di culto, ha ricevuto un finanziamento di 150.000 euro da parte dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici per realizzare il progetto di manutenzione e messa in sicurezza della chiesa dedicata a Santa Lucia.

La progettazione definitiva, con tanto di parere della Soprintendenza, è già stata approvata in Giunta in modo da poter far partire al più presto il cantiere. La piccola chiesa di Santa Lucia vergine e martire sorge nel centro storico del paese. Il primo impianto dell’edificio risale, verosimilmente, alla seconda metà del Seicento. Il più importante intervento di restauro realizzato finora risale al lontano 1975, quando furono i cittadini di Guasila a raccogliere i fondi per i lavori.

